Чернівецькі студенти зібрали понад 125 тис. грн пожертв на Євромайдан

Активісти студентського Євромайдану в Чернівцях зібрали 125 тис. 137 грн пожертв від буковинців.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили члени координаційної ради чернівецького Євромайдану.

Із вказаної суми активісти витратили 71 тис. 285 грн. За ці кошти на Євромайдан до Києва і назад відправили близько тисячі бажаючих.

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Крім того, студенти спростували інформацію щодо шахраїв, які наживалися за рахунок мітингувальників. Як зазначив один з членів координаційної ради, випадки, коли шахраї показували квитки на потяг, їм компенсували витрачені кошти, а ті, забравши гроші, здавали до каси проїзні документи, могли мати місце у перший день Євромайдану. Тоді ще не було ніякої організації ні в Чернівцях, ні в Києві. З наступного дня компенсації чітко контролювалися й шахрайства, якщо вони і були, не мали масового характеру, наголосили в координаційній раді.