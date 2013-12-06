Під час Євромайдану на Михайлівській площі зібрано майже 333 тис. грн пожертв

Під час Євромайдану на Михайлівській площі, що утворився після розгону мирного протесту на Майдані Незалежності в ніч на 30 листопада, зібрано 332 тис. 659 грн та 450 дол., а також 1 тис. євро від української громади Риму.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Громадського сектору Євромайдану.

Збір коштів на Михайлівській площі тривав з 30 листопада до 2 грудня.

«Пункти збору коштів були організовані біля пам’ятника Княгині Ользі, а також біля польової кухні та медичного пункту. Частина коштів була витрачена на допомогу - ліки та лікування - постраждалим від звірячого побиття "Беркутом" на Майдані в ніч з 29 на 30 листопада, на допомогу журналістам, яких побили під Адміністрацією Президента 1 грудня, на допомогу сім’ям активістів, які були випадковими учасниками провокації під Адміністрацією Президента 1 грудня, а зараз незаконно утримуються у СІЗО», - зазначила Ганна Гопко, активіст Євромайдану, яка була однією із тих, хто організовував збір коштів на Михайлівській площі.

Іншу частину коштів витрачали для забезпечення функціонування «Михайлівської площі» - польова кухня, засоби обігріву, засоби захисту (шоломи для загонів громадської самооборони, засоби від сльозогінного газу тощо), канцтовари та листівки для інформаційного центру, ліки для медпункту, бензин активістам «Дорожнього контролю» України, які патрулювали пости і в’їзди в Київ для безперешкодного проїзду автобусів з протестантами та інші витрати, поінформували в прес-центрі.

Станом на 6 грудня загалом на всі потреби витрачено 128 002 грн з благодійних пожертв. Залишилося 204 тис. 657 грн.

«Частина з цих коштів буде спрямована на допомогу людям, які постраждали під час розгону "Беркутом", інформацію про потреби яких ми продовжуємо отримувати. Інша частина спрямовується для забезпечення функціонування Громадського сектору Євромайдану — виготовлення агітаційної продукції, забезпечення функціонування інформаційних пунктів, пункту поселення приїжджих активістів та їх обігріву, організації акцій мирного спротиву», - розповіла Ольга Галабала, активіст Євромайдану.

Кошти витрачаються лише на ті потреби, які неможливо забезпечити через допомогу небайдужих громадян. Рішення про витрачання коштів на суму більше, ніж 1 тис. грн приймає Оргкомітет Громадського сектору Євромайдану. Вся звітність про витрачені кошти є прозорою, запевняють в прес-центрі.

Після повернення активістів Євромайдану з Михайлівської площі на Майдан Незалежності 2 грудня, збір коштів громадськість припинила. Усі благодійні пожертви від громадян направляються лише у Штаб національного спротиву, що знаходиться в Будинку профспілок. Зокрема, пожертву можна зробити у прозору скриньку на вході в Будинок профспілок або переслати на рахунок, зазначений на сайті Об’єднаної опозиції, йдеться в повідомленні.