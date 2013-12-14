Україна не готова до одностатевих шлюбів і підвищення тарифів на газ - Азаров

Україна сьогодні не готова до того, щоб узаконити одностатеві шлюби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров сьогодні на мітингу на Європейській площі в Києві.

Також він підкреслив, що лідери опозиції дезінформують людей, подаючи інформацію про асоціацію як, по суті, вступ України до ЄС.

«Тепер ще кілька слів про цю Угоду про асоціацію. Вони виступають, ці так звані лідери, і розповідають казки на кшталт того - підписали угоду і завтра без віз їхатимемо до Європи. Нічого подібного. Ми повинні ще виконати цілий ряд умов. А які це умови, знаєте чи ні? Ми повинні узаконити одностатеві шлюби, ми повинні прийняти закон про рівність сексуальних меншин. Готове наше суспільство до цього? (Учасники мітингу відповіли «ні» - УНІАН). Наші церкви виступають категорично проти, і православна церква Київського патріархату і греко-католицька церква, і православна церква Московського патріархату. Всі священики, всі віруючі виступають проти. Треба працювати, треба домовлятися, але зараз ми не готові до цього», - сказав Азаров.

Також Азаров зазначив, що Україна не готова до запровадження біометричних паспортів.

«Друга умова - ми повинні запровадити біометричні паспорти і взяти в усіх відбитки пальців. Готові ми на це піти? (Учасники мітингу відповіли «ні» - УНІАН). Тому не так просто нам зробити цей безвізовий режим», - сказав Азаров.

При цьому він зазначив, що в Угоді про асоціацію відсутні пункти, що декларують можливість членства України в ЄС у перспективі.

Крім того, Азаров розповів про необхідність підвищення тарифів на газ у разі підписання угоди про Асоціацію з ЄС.

«Тепер я вас запитаю вперше як прем'єр-міністр. Ви готові погодитися на те, щоб в два рази збільшити житлово-комунальні послуги? (у відповідь мітингувальники відповіли «ні» - УНІАН). І ми на це не готові. Ми не можемо помилки колишнього уряду покладати на плечі наших людей», - сказав Азаров.

Він також заявив, що уряд не готовий відмовитися від державної підтримки вугільної промисловості. При цьому Азаров, почувши підтримку від мітингувальників, зазначив, що підтримка в цих питаннях може бути і в тих, хто зібрався на Євромайдані.

«Я хочу сказати ще раз, ось той Майдан (Євромайдан - УНІАН), який стоїть поряд, - він готовий на це піти (підвищення тарифів - УНІАН)? Ні, він теж не готовий. Але його лідери про це їм не говорять. Вони їм розповідають казки», - сказав Азаров.

При цьому він ще раз підкреслив, що на сьогодні МВФ, як і раніше, пропонує Україні кредит у розмірі 4 млрд дол. замість 15 млрд, необхідних для країни.