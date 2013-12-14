Азаров наполягає, що пауза в асоціації з ЄС - на користь всього українського народу

Прем'єр-міністр Микола Азаров наполягає, що пауза, яку уряд узяв у підготовці до підписання Угоди про асоціацію з ЄС, на користь всього українського народу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на мітингу прихильників влади на Європейській площі в Києві.

«Мене часто запитують, про що ви думали, коли прийняли рішення відкласти підписання Угоди про асоціацію. А ми думали, перш за все, про людей, перш за все, про вас. І не лише про тих, хто стоїть тут (на Європейській площі - УНІАН), а й про тих, хто стоїть за 500 метрів звідси (на Майдані Незалежності - УНІАН). Ми думали і про схід України, і про захід. Ми думали про те, щоб зберегти робочі місця, забезпечити надійні виплати зарплат і пенсій. Ось про що ми думали», - заявив Азаров.

Він у черговий раз підкреслив, що рішення про припинення підготовки до підписання документа було надзвичайно складним.

«Таке важке рішення вимагає абсолютно відвертої розмови з людьми, вимагає довіри, розуміння і вимагає об'єднання наших зусиль. Ми не винні сьогодні країну розділяти. Навпаки, ми повинні на всіх позиціях виступати єдиним фронтом», - сказав Азаров.

Він підкреслив, що уряд хоче добитися сильної позиції України як у переговорах з ЄС, так і в переговорах з РФ.

«Чого ми хочемо добитися? Ми хочемо добитися сильних позицій для України і в переговорах з ЄС, і в переговорах з Росією. Лише тоді нас поважатимуть, лише тоді підуть нам назустріч», - сказав Азаров.