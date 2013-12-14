Пшонка назвав підозрюваних відповідальних за розгін Євромайдану

До розгону Євромайдану причетні заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович, голова КМДА Олександр Попов, начальник Київської міліції Володимир Коряк та його заступник з громадської безпеки Петро Федчук. Їм вручено повідомлення про підозру у перевищенні службових повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив генеральний прокурор Віктор Пшонка.

“Перші розслідування дають нам право говорити, що у кабінеті начальника ГУ МВС в місті Києва знаходився заступник секретаря РНБО Сівкович і голова КМДА Попов. Саме вони, за даними слідства, схиляли його (Коряка) щодо застосування сили”, - сказав Пшонка.

Він зазначив, що спочатку Сівкович перебував у службовому кабінеті Попова, звідки вони телефонували Коряку, а потім обидва приїхали до нього.

“Сьогодні Володимиру Сівковичу і Олександру Попову було вручено повідомлення про підозру у скоєнні злочину за ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) КК України... Сьогодні мною внесено подання про відсторонення вказаних осіб від займаних посад... Усім цим чотирьом особам найближчим часом буде обрано запобіжний захід. Процесуальні керівники вже підготували документи для суду на обрання ним запобіжного заходу “домашній арешт”, - сказав Пшонка.

Він також зауважив, що про попередні результати службового розслідування щодо подій вночі 30 листопада він учора поінформував Президента України, а також погодив з ним питання щодо відсторонення від займаних посад цих осіб, на що отримав згоду від глави держави.

Крім того, генпрокурор зауважив, що за діяльність “Беркуту” відповідали і керівник Київської міліції Коряк, який 1 грудня наказом міністра внутрішніх справ був відсторонений від виконання службових обов'язків, а також за дії спецпідрозділу відповідав його заступник Федчук.

“У нас є всі розмови переговорів, слідством вони вилучені і детально вивчені, а також записи, надані народним депутатом Анатолієм Гриценком. Все це нами встановлено, слідство продовжується”, - сказав Пшонка.

За словами генпрокурора, тиск на вказаних посадових осіб столичного главку міліції здійснювався і з боку Попова, і з боку Сівковича.

“Цей тиск зафіксований. Вони всі допитані. З ними проведені і інші слідчі дії”, - зазначив Пшонка, зауваживши, що відсторонення названих посадовців має бути здійснено за відповідним наказом Президента.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада близько 4-ї години ранку «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан у Києві. За словами очевидців, тисячі бійців спецпідрозділу «Беркут» штурмували кілька сотень студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України. На відеозаписах, оприлюднених в інтернеті, видно, як "беркутівці" відтісняють людей від монумента Незалежності, при цьому б'ючи їх палицями. Когось продовжували бити навіть після того, як він упав. На кадрах також видно людей зі скривавленими обличчями.

При цьому офіційним приводом зачистити Майдан стала необхідність встановлювати там новорічну ялинку.

13 грудня Янукович заявив, що до жорстокого розгону Євромайдану 30 листопада причетні троє осіб.