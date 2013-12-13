Троє людей мають нести відповідальність за розгін Євромайдану - Янукович

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні загальнонаціонального круглого столу «Об’єднаємо Україну» у палаці “Україна”.

Янукович повідомив, що перед виїздом на круглий стіл він мав розмову з генеральним прокурором Віктором Пшонкою, і той розповів, що сьогодні намічено нові заходи, у тому числі є нова інформація, яку поки що неможливо оприлюднити.

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Також він пообіцяв, що найближчим часом ця інформація буде перевірена, і якщо буде повна упевненість і якщо не буде забороняти закон, вона буде оприлюднена.

“Лише хочу сказати, що трійко людей, які цієї ночі були поруч з Майданом, вони мають безпосереднє відношення до прийняття рішення, яке було прийнято. І я вважаю, що вони повинні нести повну відповідальність за те, що там сталося. І найближчим часом ми скажемо про це публічно”, - заявив Янукович.