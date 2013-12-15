У Черкасах спостерігачі зафіксували видачу бюлетенів без паспортів - ОПОРА

Про це УНІАН повідомив координатор виборчих программ Громадянської мережі ОПОРА у Черкаській області Сергій Варич.

За його словами, на зауваження спостерігачів ОПОРИ голова дільничної комісії повідомила, що такий факт на дільниці визнано і вона довела до відома членів, що це є порушенням і буде складено відповідний акт.

Як відомо, сьогодні, 15 грудня, у п’яти одномандатних округах розпочались повторні вибори народних депутатів.

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Вибори проходять в округах: № 94 (Обухів, Київська область), №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) і №223 (Київ).

Балотується 151 кандидат: у 94-му окрузі – 38 кандидатів, у 132-му окрузі - 11, у 194-му окрузі - 16, у 197-му окрузі - 16, у 223-му окрузі – 70 кандидатів у народні депутати.