Міліція не пропускала депутатів і журналістів у приміщення 223 ОВК у Києві (фото)

Про це повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата від ВО «Свобода» Ірини Сех.

«Мене і журналістів не пускають в ОВК, - сказала Сех. – Керує процесом заступник начальника Шевченківського райвідділу міліції м. Києва. Це порушення Конституції і законів».

Як відомо, сьогодні, 15 грудня, у п’яти одномандатних округах, у тому числі у 223-му, проходять повторні вибори народних депутатів України.

у 223-му окрузі восени 2012 року за перемогу боролися представник ВО «Свобода» Юрій Левченко та екс-голова Шевченківського району Києва Віктор Пилипишин.

Левченко заявляв, що, згідно з первинними протоколами ДВК, він випереджав Пилипишина більш як на 900 голосів. Однак під час перерахунку голосів виявилося, що бюлетені за Левченка були зіпсовані, визнані недійсними, і таким чином Пилипишин випередив суперника. На сайті ЦВК саме Пилипишин був оголошений переможцем.

5 вересня цього року Верховна Рада призначила на 15 грудня повторні вибори у п`яти проблемних округах.

Цього року у виборах у 223-му окрузі беруть участь 70 кандидатів. Єдиним кандидатом в цьому окрузі від опозиції, які і на виборах 2012 року, є Левченко.

Пилипишин також балотується у 223-му окрузі.