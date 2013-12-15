Учасники мітингу ПР у Києві не збираються залишатися на ніч
Учасники провладного мітингу, який зараз триває у Маріїнському парку Києва, не збираються залишатися на ніч
Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники заявляють, що увечері роз’їдуться по домівках.
Проте зараз вони продовжують організованими колонами прибувати на мітинг. Учасники акції тримають транспаранти з назвами населених пунктів, із яких вони прибули, державні прапори України і прапори Партії регіонів.
В акції бере участь близько десяти тисяч осіб.
Рух на вул. Грушевського від Європейської площі убік Маріїнського парку перекрито автобусами з правоохоронцями, прохід для людей також закрито.
За словами правоохоронців, до парку можна потрапити тільки з боку метро “Арсенальна”.
Журналістів на територію парку пропускають тільки за посвідченнями.
Вулиці Садова, Липська і Шовковична також перекриті автобусами з правоохоронцями.