Учасники мітингу ПР у Києві не збираються залишатися на ніч

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники заявляють, що увечері роз’їдуться по домівках.

Проте зараз вони продовжують організованими колонами прибувати на мітинг. Учасники акції тримають транспаранти з назвами населених пунктів, із яких вони прибули, державні прапори України і прапори Партії регіонів.

В акції бере участь близько десяти тисяч осіб.

Рух на вул. Грушевського від Європейської площі убік Маріїнського парку перекрито автобусами з правоохоронцями, прохід для людей також закрито.

За словами правоохоронців, до парку можна потрапити тільки з боку метро “Арсенальна”.

Журналістів на територію парку пропускають тільки за посвідченнями.

Вулиці Садова, Липська і Шовковична також перекриті автобусами з правоохоронцями.