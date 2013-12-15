Провладний мітинг у Києві відбувається у Маріїнському парку
12:09, 15 грудня 2013Суспільство
1045 0
Прихильники влади мітингують в неділю у Маріїнському парку
Люди колонами рухаються з боку метро «Арсенальна» з прапорами провладної політичної сили. Також активісти несуть транспаранти з назвами населених пунктів і державні прапори, повідомляє Радіо Свобода.
Зі сцени неподалік Верховної Ради лунає музика.
На тему: На Майдані Незалежності зібралося понад десять тисяч людей
Рух довколишніми вулицями перекрито, проїзду в бік Європейської площі немає.
Раніше на сайті Партії регіонів анонсували проведення мітингів 14 і 15 грудня на Європейській площі, однак напередодні організатори вирішили, що недільну акцію проведуть в Маріїнському парку, де мітинги проходили щодня з 3 грудня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter