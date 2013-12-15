На тілі померлого на Майдані немає ознак насильницької смерті - КМДА

Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на Департамент охорони здоров’я.

Як ідеться у повідомленні, сьогодні о 10.40 до станції швидкої медичної допомоги надійшов виклик з інформацією про те, що на Майдані Незалежності «погано людині». Диспетчер скерувала за вказаною адресою бригаду, яка прибула на місце за дві хвилини. Попри зусилля медиків та реанімаційні дії, врятувати людину не вдалося. Констатовано раптову смерть. Ознак насильницької смерті при поверхневому огляді не виявлено.

Всього сьогодні станом на 12.00 до медиків звернулося 15 учасників масових заходів. Госпіталізовано 7 з них. Причини звернень – загострення хронічних захворювань, травми, одне відмороження.

Раніше ЗМІ повідомляли, що за попередньою версією медиків, чоловік помер від інфаркту.