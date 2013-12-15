ЗМІ: На Майдані померла людина

До нього відразу ж кинулися лікарі швидкої допомоги, що чергувала на Майдані та почали робити масаж серця. Однак незабаром чоловік помер, повідомляє Сегодня.

За попередніми даними лікарів, чоловік - 54-річний мешканець міста Бориспіль - помер від інфаркту.

Раніше вже повідомлялося про випадок смерті під час Євромайдану - тоді в районі оглядового майданчика недалеко від готелю «Україна» на сходинках було знайдено тіло чоловіка. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, констатувала смерть потерпілого без видимих ​​ознак насильницької смерті.

Пізніше причиною смерті чоловіка назвали туберкульоз.