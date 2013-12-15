ЗМІ: На Майдані померла людина
12:01, 15 грудня 2013Політика
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Чоловікові стало зле під час мітингу, він впав і втратив свідомість
До нього відразу ж кинулися лікарі швидкої допомоги, що чергувала на Майдані та почали робити масаж серця. Однак незабаром чоловік помер, повідомляє Сегодня.
За попередніми даними лікарів, чоловік - 54-річний мешканець міста Бориспіль - помер від інфаркту.
Раніше вже повідомлялося про випадок смерті під час Євромайдану - тоді в районі оглядового майданчика недалеко від готелю «Україна» на сходинках було знайдено тіло чоловіка. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, констатувала смерть потерпілого без видимих ознак насильницької смерті.
Пізніше причиною смерті чоловіка назвали туберкульоз.
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