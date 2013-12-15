Спостерігачі фіксують численні порушення на виборах у Глевасі - ОПОРА

16:51, 15 грудня 2013
Політика
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Громадянська мережа ОПОРА заявляє про численні порушення на дільниці у Глевасі на Київщині, де сьогодні відбувається голосування на повторних виборах народних депутатів України (округ №94)

У Глевасі зафіксовано порушення

Зокрема, у прес-службі ОПОРИ повідомили УНІАН, що у смт Глеваха Васильківського району Київської області, на ДВК № 320288, присутня велика кількість молодих людей, котрі навчаються у ПТУ міст Ірпінь, Буча та Вишневе. За даними місця реєстрації, ці громадяни не мають права голосувати ні на цих виборчих дільницях, ні в 94-му виборчому окрузі.

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ОПОРА зазначає, що хлопці підходять тільки до першого та останнього стола для видачі бюлетенів у залі голосування (на яких відсутня інформація про перелік вулиць та будинків, які належать до цієї дільниці) і отримують бюлетені для голосування. У випадку, коли біля столів знаходяться спостерігачі, члени ДВК відмовляються видавати бюлетені.

Для фіксування порушення спостерігачі викликали оперативну групу МВС.

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