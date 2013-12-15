"Батьківщина" заявляє, що вибори в Обухові відбуваються з масовими фальсифікаціями

Повідомляється, що вже станом на 11:00 народні депутати та спостерігачі виявили численні факти порушень виборчого законодавства.

Зокрема, «народним депутатом від “Батьківщини” Володимиром Ар’євим у Василькові було затримано ”карусельщика” біля однієї з дільниць, який під час затримання порвав списки тих, хто брав участь в ”каруселі” на користь кандидата від влади Руслана Бадаєва. У списках були відмічені особи, хто отримав по 200 гривень за голос».

Читайте також: КВУ заявляє про порушення під час повторних виборів у 5 округах

У свою чергу, народний депутат Олег Ляшко затримав чоловіка, який здійснював підкуп виборців на виборчій дільниці у райбудинку культури в місті Обухів. Окрім цього, Ляшко повідомляє про велику кількість ”тітушок”, звезених в округ.

Також біля виборчої дільниці на вул. Рози Люксембург в м. Василькові помічена група молодих людей, які по черзі заходять на дільницю та передають один одному винесений з дільниці чистий бюлетень.

Біля Обухівських ДВК №№321335, 321331 та 321332 гуртуються молодики, які прикривають осіб зі списками. Ті в свою чергу контролюють ”десятників”, які приводять на дільниці людей для скуповування голосів.

У с. Велика Бугаївка Васильківського району Київської області спостерігачі від ОПОРИ зафіксували, що до ДВК №320280 о 8:58 під’їхала біла маршрутка із зображенням символіки Партії регіонів із номерним знаком “ІО 00-13 КН”. Після того явка на дільниці різко збільшилась.

Окрім цього, спостерігачі ОПОРИ зафіксували, що до ДВК № 320336 округу № 94 (с. Устимівка Васильківського району Київської області) з 9:15 під’їжджають автобуси з виборцями, які голосують і від’їжджають. Станом на 9:30 сплеск явки на дільниці становив 100 чоловік. Крім того, деякі виборці показують свої бюлетені на камери, що є забороненим згідно з чинним законодавством.

Також громадські спостерігачі фіксують у селі Гусачівка Обухівського району Київської області факт видачі виборчих бюлетенів без наявності паспортів.

Об`єднана опозиція ”Батьківщина” вимагає від представників правоохоронних органів оперативно реагувати на фальсифікацію виборів та попереджає всіх фальсифікаторів, що їх буде обов`язково притягнуто до кримінальної відповідальності за порушення виборчого законодавства.