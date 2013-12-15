У понеділок відбудеться спільне засідання уряду і фракції ПР - ЗМІ
18:32, 15 грудня 2013Політика
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В понеділок вранці відбудеться спільне засідання уряду і фракції Партії регіонів.
Про це Українській правді повідомив співрозмовник з Партії регіонів.
"Буде обговорюватись поточна ситуація в Україні", сказав співрозмовник.
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За його словами, засідання призначене на 8:30 і відбудеться у Зоряному.
Як відомо, опозиція заявила, що назбирала підписи для голосування питання про відставку уряду.
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