У понеділок відбудеться спільне засідання уряду і фракції ПР - ЗМІ

Про це Українській правді повідомив співрозмовник з Партії регіонів.

"Буде обговорюватись поточна ситуація в Україні", сказав співрозмовник.

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За його словами, засідання призначене на 8:30 і відбудеться у Зоряному.

Як відомо, опозиція заявила, що назбирала підписи для голосування питання про відставку уряду.