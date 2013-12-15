Нардепи і спостерігачі затримали на дорозі під Первомайськом 15 автобусів з людьми (фото)

Про це УНІАН з міcця події повідомив спостерігач від ОПОРИ.

"Наразі автобуси припарковані на узбіччі. За повідомленням моніторингової групи спостерігачів, начебто між суб’єктами виборчого процесу досягнуто домовленості про те, що автобуси будуть стояти до 20.00", - повідомляє ОПОРА.

На місці перебувають співробітники правоохоронних органів, які наполягають на тому, щоб автобуси припаркували у безпечнішому місці, аби вони не стояли на трасі.

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Як запевнив представника ОПОРИ Гержов, на дільниці він знаходиться у статусі довіреної особи кандидата у народні депутати Миколи Круглова, а також пояснив, хто з 14 грудня перебуває біля приміщення ОВК № 132.

«Це різні люди, які будуть захищати результати виборів, будуть оберігати членів ДВК від молодих людей, які будуть перешкоджати їм потрапити до ОВК. Марно ЗМІ називає їх «тітушками» - я їх бачив, це дуже інтелігентні люди», - сказав Гержов.

Як повідомляє спостерігач ОПОРИ, на даний час біля ОВК № 132 перебуває близько 250 осіб.

Також ОПОРА у своєму повідомленні цитує слова секретаря ОВК № 132 Олександра Альбещенка: «Ці люди висловлюють свою позицію, мабуть, свою підтримку тому чи іншому кандидатові, але роботі ОВК вони не заважають».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку ОПОРА повідомила, що біля будівлі окружної виборчої комісії №132 (м.Первомайськ Миколаївської області) зібралися близько 100 осіб, які виступають «за чесні вибори».

"На питання, що вони тут роблять, відповідають, що прийшли голосувати. Як повідомляють спостерігачі, за будівлею ОВК на стадіоні для тих, хто «за чесні вибори», ще з учора стоїть армійська палатка, польова кухня, 2 біотуалети", - повідомляє ОПОРА.