КВУ заявляє про порушення під час повторних виборів у 5 округах

Як повідомили УНІАН у прес-службі КВУ, в ОВК № 132 (Первомайськ) в Арбузинському районі дільничні виборчі комісії №№ 480005, 480006 відкрилися без кворуму, присутні були лише по 8 осіб з 10 необхідних. Решта членів комісії підійшли вже після початку голосування.

У село Куріпчене Первомайського району ДВК № 480569, ОВК № 132 заїхали два автобуса (номерні знаки 0123, 5777) з ”виборцями”, близько 40-50 осіб, які намагалися проголосувати. Є підозра, що відпрацьовують технологію ”хустинка”. Члени ДВК і спостерігачі не дали їм проголосувати. Автобуси вирушили на Первомайськ.

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Будівля ОВК №132 з усіх боків будівля оточена людьми ”характерноі зовнішності”. Люди завозились до будівлі 14 грудня автобусами. Вони кажуть, що представляють НГО ”За чесні вибори”. Згідно з документами, що були подані до Первомайського місьвиконкому, пряме відношення до цієі НГО мають активні члени Партії регіонів. Вони декларують спостереження за виборами. Акція заявлена до 22 грудня. Як наголошують у КВУ, є побоювання, що ці активісти можуть створити або блокаду, або ізоляцію ОВК з метою реалізації своіх цілей, наприклад, недопущення спостерігачів у будівлю ОВК.

При цьому народному депутату від «Батьківщини» Ігорю Бриченку було відмовлено у наданні цієї ж ділянки для ”зустрічі з виборцями”.

В ОВК № 194 (Черкаси) усе працює, ДВК відкрились. Власні джерела КВУ застерігають, що найцікавіше розпочнеться, як завозитимуть бюлютені.

В окрузі № 197 (Черкаська область) на ДВК № 710890 у Каневі не пустили журналістів ”5 каналого”, мотивуючи відсутністю паспортів.

У приміщенні ДВК № 710269 відсутня інформація про кандидатів. У ДВК зазначають, що агітація в день голосування заборонена. «Це кричуща некомпетентність», - наголошують в КВУ.

В ОВК № 223 (Київ) членам ДВК надходять СМС-повідомлення з нагадуванням про відповідальність за фальсифікації. Вони називають це погрозами.

КВУ здійснює довгострокове спостереження за виборчим процесом у всіх 5 округах. На дільницях працюють 400 спостерігачів КВУ.