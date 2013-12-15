Ніяких документів щодо Митного Союзу 17 грудня підписано не буде – Азаров

Про це заявив прем`єр -міністр України Микола Азаров в ефірі телеканалу «Інтер».

Він зазначив, що згідно з процедурою, міждержавні документи перед підписанням має ухвалити Кабінет міністрів.

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«В тих документах, що зараз ухвалено урядом і направлено на розгляд міждержавної комісії, немає жодного, який би побічно чи непобічно мав би якесь відношення до Митного Союзу. Це просто спекуляції», - заявив Азаров.