Ніяких документів щодо Митного Союзу 17 грудня підписано не буде – Азаров
21:21, 15 грудня 2013Політика
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Ніяких документів щодо можливості входження України до Митного союзу під час засідання міждержавної комісії 17 грудня в Москві президенти України та Росії підписувати не планують.
Азаров назвав розмови щодо можливого вступу до МС спекуляціями
Про це заявив прем`єр -міністр України Микола Азаров в ефірі телеканалу «Інтер».
Він зазначив, що згідно з процедурою, міждержавні документи перед підписанням має ухвалити Кабінет міністрів.
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«В тих документах, що зараз ухвалено урядом і направлено на розгляд міждержавної комісії, немає жодного, який би побічно чи непобічно мав би якесь відношення до Митного Союзу. Це просто спекуляції», - заявив Азаров.
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