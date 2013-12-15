У Москві очікується підписання документа щодо зниження ціни на газ – Азаров

Про це прем`єр -міністр України Микола Азаров заявив в інтерв`ю телеканалу «Інтер».

«Настав момент, коли сторони дійшли думки, що пора врегулювати це питання. І ми не просили для себе ніяких знижок, ми говорили тільки про європейські ціни, про європейські принципи і підходи до ціноутворення, і я сподіваюся, що ми це питання остаточно вирішимо на цій зустрічі ... Вона (ціна - УНІАН) може бути встановлена на рівні середньоєвропейських цін. Принаймні, так ми обговорювали з нашими російськими партнерами це питання. Остаточне рішення буде прийнято на зустрічі двох президентів», - заявив Азаров.