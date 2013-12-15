Порушень громадського порядку під час виборів на Київщині не зафіксовано - міліція

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Київській області.

Як зазначили у ВЗГ, всі повідомлення, які надходять від громадян до органів внутрішніх справ столичного регіону, реєструються.

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«З метою ретельної перевірки отриманої інформації створені додаткові слідчо-оперативні групи. Слідчі здійснюють правову кваліфікацію цих фактів», - зазначили в обласному главку міліції.

«За час проведення перевиборів на 94 виборчому окрузі до міліції регіону про порушення виборчого законодавства надійшло більше тридцяти повідомлень. Серед них – намагання спостерігачів сфотографувати списки виборців, намагання деяких осіб проголосувати не за місцем реєстрації тощо. За фактами перешкоджання здійсненню виборчого права працівники органів внутрішніх справ вже відкрили кримінальні провадження за ст.157 Кримінального Кодексу України», - повідомили у ВЗГ.