Оборот роздрібної торгівлі в Україні у січні-листопаді зріс на 9,2%

Згідно з повідомленням, найбільше зростання - у Волинській області – на 12,3%, до 15,796 млрд грн, в АР Крим – на 12%, до 37,247 млрд грн, у Севастополі – на 11,9%, до 9,298 млрд грн, а також у Житомирській – на 11,5%, до 17,398 млрд грн, та Івано-Франківською областях – на 11,3%, до 20,597 млрд грн. Оборот роздрібної торгівлі в Києві в січні-листопаді п.р. зріс на 10,7%, до 101,651 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, оборот роздрібної торгівлі в Україні у січні-жовтні 2013 року зріс на 9,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року (у порівняльних цінах) - до 718,4 млрд грн.

Оборот роздрібної торгівлі України у 2012 році проти 2011 року (у порівняльних цінах) зріс на 15,9% – до 804,3 млрд грн.