Оборот роздрібної торгівлі в Україні зріс майже на 10%

Згідно з повідомленням, найбільше зростання відзначено у Волинській області – на 12,3%, до 14,226 млрд грн, у Севастополі – на 12,1%, до 8,608 млрд грн, в АР Крим – на 12%, до 36,235 млрд грн, а також у Житомирській – на 11,5%, до 15,786 млрд грн та Івано-Франківській областях – на 11,1%, до 18,573 млрд грн.

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Оборот роздрібної торгівлі в Києві в січні-жовтні ц.р. зріс на 10,7%, до 92,159 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-вересні 2013 року зріс на 9,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року (у зіставних цінах) - до 638,1 млрд грн.

Оборот роздрібної торгівлі України в 2012 році проти 2011 року (у зіставних цінах) зріс на 15,9% – до 804,3 млрд грн.