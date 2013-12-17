Фюле пояснив, чому ЄС призупинив переговори з Україною

Про це заявив журналістам єврокомісар з розширення та політики сусідства Штефан Фюле, повідомляє РІА Новости.

"У п'ятницю з'явилася заява президента України, який на круглому столі сказав, що парламентери не просто провели погані переговори щодо угоди - вони діяли проти національних інтересів України. Не можна говорити такі речі і одночасно хотіти підписати угоду.

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Я попросив роз'яснень і в той же час повідомив, що припиняю нашу загальну роботу, проінформувавши всіх своїх колег. А в неділю я використовував Twitter, щоб проінформувати про це", - сказав Фюле.

У неділю Фюле написав у своєму мікроблозі в Twitter, що Євросоюз призупиняє роботу за угодою з Україною про асоціацію.

За його словами, він обговорював питання готовності підписання торгової угоди з віце-прем'єром Сергієм Арбузовим, але відповіді від уряду України не отримав.