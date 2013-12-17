Кабмін затвердить проект бюджету-2014 після візиту Президента до Москви - регіонал

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

На уточнююче запитання УНІАН, яким чином спочатку проект бюджету буде внесено до парламенту, а потім – затверджено на засіданні Кабінету міністрів, Єфремов відповів, що це робиться для того, щоб прискорити процес ухвалення цього документа.

Він наголосив: «Враховуючи те, що сьогодні завершується етап переговорів, і ми сподіваємося, що одержимо якісь документи щодо Російської Федерації, то тоді уряд може в остаточному варіанті визначитися, які параметри бюджету можна закласти у зв'язку з ціновою політикою на газ та іншими складовими бюджету».

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За словами Єфремова, сьогодні уряд внесе до парламенту варіант проекту бюджету, «який ми винесемо завтра на засідання Кабінету міністрів України».

«Ми хочемо просто прискорити процедуру, і ми просимо уряд, щоб вони внесли той проект, який вони завтра розглядатимуть на Кабінеті міністрів, щоб сьогодні ознайомитися з ним».

Як зазначив Єфремов, у народних депутатів можуть виникнути питання, і тоді депутати, які братимуть участь у засіданні Кабміну, «можуть висловити свою точку зору щодо тих чи інших напрямів».