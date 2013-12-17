Кабмін затвердить проект бюджету-2014 після візиту Президента до Москви - регіонал
Сьогодні Кабінет міністрів внесе до Верховної Ради попередній варіант проекту державного бюджету на 2014 рік, який завтра буде затверджено урядом на засіданні
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.
На уточнююче запитання УНІАН, яким чином спочатку проект бюджету буде внесено до парламенту, а потім – затверджено на засіданні Кабінету міністрів, Єфремов відповів, що це робиться для того, щоб прискорити процес ухвалення цього документа.
Він наголосив: «Враховуючи те, що сьогодні завершується етап переговорів, і ми сподіваємося, що одержимо якісь документи щодо Російської Федерації, то тоді уряд може в остаточному варіанті визначитися, які параметри бюджету можна закласти у зв'язку з ціновою політикою на газ та іншими складовими бюджету».
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За словами Єфремова, сьогодні уряд внесе до парламенту варіант проекту бюджету, «який ми винесемо завтра на засідання Кабінету міністрів України».
«Ми хочемо просто прискорити процедуру, і ми просимо уряд, щоб вони внесли той проект, який вони завтра розглядатимуть на Кабінеті міністрів, щоб сьогодні ознайомитися з ним».
Як зазначив Єфремов, у народних депутатів можуть виникнути питання, і тоді депутати, які братимуть участь у засіданні Кабміну, «можуть висловити свою точку зору щодо тих чи інших напрямів».