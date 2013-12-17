У четвер ВР розгляне проект бюджету на 2014 рік – Рибак
10:19, 17 грудня 2013Політика
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У четвер Верховна Рада України розгляне проект бюджету на 2014 рік.
Рибак доручив підготувати розгляд бюджету на четвер
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту Голова Верховної Ради України Володимир Рибак.
Він зазначив: "Я даю доручення Бюджетному комітету підготувати разом з Урядом бюджет, щоб ми могли розглянути в сесійній залі".
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Рибак наголосив, що внесе на розгляд парламенту проект постанови про розгляд проекту бюджету на 2014 рік за скороченою процедурою.
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