У четвер ВР розгляне проект бюджету на 2014 рік – Рибак

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту Голова Верховної Ради України Володимир Рибак.

Він зазначив: "Я даю доручення Бюджетному комітету підготувати разом з Урядом бюджет, щоб ми могли розглянути в сесійній залі".

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Рибак наголосив, що внесе на розгляд парламенту проект постанови про розгляд проекту бюджету на 2014 рік за скороченою процедурою.