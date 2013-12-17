Опозиції не вистачає 19 підписів для того, щоб відправити уряд у відставку
Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк наголошує, що опозиція зібрала вже понад 200 підписів за відставку Кабінету міністрів. Наразі не вистачає 19 підписів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.
«Зараз нам не вистачає 19 підписів під відставку Кабінету міністрів України. Нагадаю минулий раз не вистачало 40», - сказав народний депутат України.
Водночас він висловив думку, що представники ПР «залякують своїх одно партійців», але «процес щодо збору підписів і делегітимізації Кабінету міністрів Азарова іде».
«Ми зараз збираємо підписи під документом, який був підготовлений комуністами. Ми публічно заявили про те, що ми готові голосувати за будь-який варіант, який дає можливість відставити уряд Азарова. Таким чином, у нас уже є 207 підписів», - сказав лідер фракції.
Яценюк також додав, що наразі вони очікують на рішення окремих депутатів. І в тому випадку, якщо буде зібрано 226 голосів, - то це «ще одна додаткова підстава для Віктора Януковича не чекаючи рішень парламенту проголосувати і підписати указ про відставку уряду Азарова», - сказав він.