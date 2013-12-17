Опозиції не вистачає 19 підписів для того, щоб відправити уряд у відставку

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

«Зараз нам не вистачає 19 підписів під відставку Кабінету міністрів України. Нагадаю минулий раз не вистачало 40», - сказав народний депутат України.

Водночас він висловив думку, що представники ПР «залякують своїх одно партійців», але «процес щодо збору підписів і делегітимізації Кабінету міністрів Азарова іде».

«Ми зараз збираємо підписи під документом, який був підготовлений комуністами. Ми публічно заявили про те, що ми готові голосувати за будь-який варіант, який дає можливість відставити уряд Азарова. Таким чином, у нас уже є 207 підписів», - сказав лідер фракції.

Яценюк також додав, що наразі вони очікують на рішення окремих депутатів. І в тому випадку, якщо буде зібрано 226 голосів, - то це «ще одна додаткова підстава для Віктора Януковича не чекаючи рішень парламенту проголосувати і підписати указ про відставку уряду Азарова», - сказав він.