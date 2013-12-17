Україна не здала національні інтереси - заява Партії регіонів

Про це йдеться в заяві прес-служби Партії регіонів, оприлюдненій у вівторок.

«Партія регіонів високо оцінює стратегічні домовленості, досягнуті Президентом України під час візиту до Російської Федерації... і вважає укладені угоди важливим етапом у відновленні та подальшому розвитку дружніх і взаємовигідних відносин між Україною і Росією», - йдеться в заяві.

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У Партії регіонів вважають, що відновлення стратегічного партнерства з РФ, зняття торгових обмежень несуть в собі значний потенціал для перспективного економічного зростання, є потужним стимулюючим фактором для успішного розвитку базових галузей національної економіки, реалізації масштабних спільних проектів в машинобудуванні, паливно-енергетичній, транспортній, авіаційно-космічній, військово-технічній сферах.

У Партії регіонів вважають «воістину доленосним» рішення про значне зниження вартості поставленого в Україну російського газу.

«Зниження ціни на газ дозволить практично реанімувати цілі галузі національної економіки, підвищити конкурентоспроможність вітчизняного товаровиробника, значно наростити експортний потенціал України», - наголошується в заяві.

У Партії регіонів підкреслюють, що Україна не здала національні інтереси.

«При підписанні угод з Російською Федерацією українська сторона не здає національні інтереси, не здає національну газотранспортну систему, не планує вступати до Митного Союзу», - наголошується в заяві.

У Партії регіонів наголошують, що Україна залишається вірна стратегічному євроінтеграційному курсу, «докладає всіх необхідних зусиль для послідовного, безболісного для вітчизняного товаровиробника входження в загальноєвропейський торгово-економічний простір».

На думку авторів заяви, «успішно врегулювавши актуальні питання торгово-економічного співробітництва з Російською Федерацією, Україна значно посилить свої позиції в непростому переговорному процесі з ЄС, володітиме додатковими аргументами для послідовного відстоювання своїх національних інтересів».

Партія регіонів закликає опозиціонерів не спекулювати на євроінтеграційній тематиці, не займатися пошуком «зрадників» і «ворогів народу» - не провокувати своїми істеричними заявами громадянське протистояння, не проводити в суспільстві нові лінії розколу, виходячи із зовнішньополітичних симпатій громадян України.

«Зовнішньополітичний курс країни не може визначатися майданними закликами, міжнародний рейтинг України не може порівнюватися з висотою зведених на майдані барикад», - зазначають у Партії регіонів.