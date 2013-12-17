Росія виділить Україні 15 мільярдів доларів

Росія розмістить 15 мільярдів доларів з Фонду національного добробуту (ФНБ) в суверенні єврооблігації України в 2013 і 2014 роках.

Про це повідомив журналістам міністр фінансів РФ Антон Силуанов.

Читайте також: Путін: ціна російського газу для України знижена до $ 268,5

"Це будуть єврооблігації, частина цього року, частина в наступному. Менша, природно, цього року", - сказав Силуанов, повідомляють РИА Новости.