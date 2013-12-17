Росія виділить Україні 15 мільярдів доларів
17:43, 17 грудня 2013Політика
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РФ купить євробонди України на $15 млрд в 2013 і 2014 роках.
Путін дасть Януковичу 15 мільярдів доларів, фото прес-служби президента РФ
Росія розмістить 15 мільярдів доларів з Фонду національного добробуту (ФНБ) в суверенні єврооблігації України в 2013 і 2014 роках.
Про це повідомив журналістам міністр фінансів РФ Антон Силуанов.
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"Це будуть єврооблігації, частина цього року, частина в наступному. Менша, природно, цього року", - сказав Силуанов, повідомляють РИА Новости.
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