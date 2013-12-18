Новий глава МЗС Німеччини обурений натиском Росії на Україну

Про це йдеться у повідомленні розміщеному на офіційному веб-сайті міністерства закордонних справ Польщі, яким володіє УНІАН.

"Викликає обурення спосіб, у який російська політика використала економічну кризу в Україні, аби не допустити підписання Угоди про асоціацію з ЄС", - сказав німецький міністр.

Він також повідомив, що у найближчий четвер, 19 грудня, відвідає з візитом Польщу для переговорів у справі України.

"Ще у четвер поїду до Польщі, аби разом з нашими польськими сусідами, які знають про Україну більше, ніж майже всі інші європейці, аби разом подумати про те, що можемо разом зробити, аби перемогти політичну блокаду в Києві", - сказав Штайнмаєр.

За його словами, він вирішив так швидко приїхати до Польщі через опубліковане недавно у німецькій Frankfurter Allgemeine Zeitung інтерв'ю з главою Польської держави Броніславом Коморовським, в якому він поставив європейцям кілька питань в справі України.

Серед них, чи Євросоюз недооцінив "слабкість та розділеність" України та не вимагав від Києва "занадто багато", ставлячи перед вибором "Схід або Захід".

Як повідомляв УНІАН, вчора Росія погодилась знизити ціну на газ для України більше, ніж на третину та викупити українські облігації на суму 15 млрд доларів.

Наприкінці листопада Президент України Віктор Янукович відмовився підписати Угоду про асоціацію з Європейським союзом, пояснивши це недостатньою фінансовою допомоги зі сторони європейців в умовах прогнозованих щораз більших економічних труднощів через підписання цього документу.