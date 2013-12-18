Більдт вважає, що російські кредити відкладуть модернізацію України

Про це він написав у своєму Twitter.

"Російські екстрені кредити Україні ризикують відкласти термінові економічні реформи і необхідну європейську модернізацію. Зниження може продовжитися", - написав Більдт.

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Як повідомляв УНІАН, 17 грудня в Москві відбулося засідання російсько-української міждержавної комісії під головуванням президентів РФ і України Володимира Путіна і Віктора Януковича.

В ході засідання було досягнуто ряд домовленостей, зокрема, про зниження вартості російського газу для України до 268,5 дол. за тис. кубометрів, а також про купівлю Росією євробондів України на 15 млрд дол.