Більдт вважає, що російські кредити відкладуть модернізацію України
03:09, 18 грудня 2013Політика
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Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт вважає, що кредити, які виділить Києву Москва пригальмують економічні реформи.
Більдт вважає, що російські кредити відкладуть модернізацію України expert.ru
Про це він написав у своєму Twitter.
"Російські екстрені кредити Україні ризикують відкласти термінові економічні реформи і необхідну європейську модернізацію. Зниження може продовжитися", - написав Більдт.
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Як повідомляв УНІАН, 17 грудня в Москві відбулося засідання російсько-української міждержавної комісії під головуванням президентів РФ і України Володимира Путіна і Віктора Януковича.
В ході засідання було досягнуто ряд домовленостей, зокрема, про зниження вартості російського газу для України до 268,5 дол. за тис. кубометрів, а також про купівлю Росією євробондів України на 15 млрд дол.
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