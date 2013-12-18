Лавров: Росія здивована спробами відкрито тиснути на Україну з питань євроінтеграції

«Викликають подив спроби надання неприкритого тиску на уряд України, які тривають, незважаючи на рішення, прийняті вчора в Москві», - сказав він у середу, виступаючи в рамках «Урядового години» в Раді Федерації.

«Києву адресуються безапеляційні вимоги зробити вільний вибір на користь Європи», - сказав міністр. При цьому він не уточнив, з якою саме сторони на Україну чиниться тиск.

За його словами , в самому цьому заклику міститься внутрішньо протиріччя. "І при цьому суверенній державі відмовляють у праві розібратися в ситуації самостійно , діяти у відповідності зі своїми законами і національними інтересами», - зазначив він, додавши, що « наша позиція заснована на повазі суверенного вибору українського народу».

«Сподіваємося, що йому вдасться подолати накопичені проблеми у конституційному, правовому полі і прийняти власне рішення», - підсумував міністр.

Уряд України 21 листопада вирішило припинити підготовку до асоціації з ЄС, і угода не була підписана на саміті « Східного партнерства». Прихильники європейської інтеграції України у зв'язку з таким рішенням проводять мітинги в центрі Києва , хоча влада запевняють, що не звертають з курсу євроінтеграції та продовжують переговори з ЄС. Напередодні Москва і Київ домовилися про зниження вартості російського газу для України, а також про купівлю Росією євробондів України на 15 мільярдів доларів.