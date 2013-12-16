В ЄС очікують від України роз'яснень щодо намірів підписати асоціацію - Томбінський

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбійнський.

“Нам потрібна впевненість, які наміри сьогодні в Києві. В Брюсселі сьогодні відбувається засідання міністрів закордонних справ ЄС, вони будуть говорити про цю проблематику. Але вони чекають ясності від Києва, чи має намір Київ підписати угоду про асоціацію”, - сказав Томбінський.

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Він зазначив, що ЄС також обговорюється, як можна допомогти Україні в цей складний період.

“Ми готові надати інструменти, які будуть допомагати Україні, але за умови підписання Угоди про асоціацію. Нам потрібно знати, яка легальна база відносин України з ЄС, без цього нам складно допомагати”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада уряд своїм розпорядженням призупинив роботу над Угодою про асоціацію з ЄС, що спричинило хвилю протестів в Україні, які тривають і досі.

15 грудня комісар ЄС з розширення та Європейської політики сусідства Фюле написав у Twitter: "Слова і дії Президента та уряду щодо Угоди про асоціацію все далі і далі розходяться. Їхні аргументи не мають нічого спільного з реаліями. Сказав віце-прем'єру Арбузову в Брюсселі і після, що подальші переговори поставлені в залежність від чіткої відданості підписання (угоди). Роботу припинено, відповіді не отримав".

Сьогодні, 16 грудня, Томбінський, відповідаючи на запитання, чи продовжуються переговори, зазначив: “Зупинив переговори з ЄС не Фюле”. Він нагадав, що рішення призупинити співпрацю щодо підписання угоди про асоціацію ухвалив уряд України.