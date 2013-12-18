Прасолов: Домовленості України та РФ не є альтруїзмом з російського боку

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов заявив за підсумками торгового діалогу з Євразійською економічною комісією - наднаціональним органом Митного союзу.

"Вчора виступив міністр фінансів РФ і назвав параметри дворічної облігаційної позики, яку Україна передбачає розмістити у розмірі 3 млрд доларів. Вчора було оголошено про 5% - ми маємо знаходити ці гроші на обслуговування боргу. Тут я не бачу ніякого альтруїзму", - сказав Прасолов.

Він наголосив, що хоча перед Україною не висувалися умови для надання позики, вона видається на комерційних умовах.

Крім того, Прасолов відзначив, що переговори про ціну на газ ведуться з моменту обрання Віктора Януковича Президентом України.

"Ми постійно говорили, що у нас має бути ціна європейська - якщо від цієї ціни відняти транзит, приблизно і виходить ця цифра", - сказав він.

За словами міністра, після початку реверсу більш дешевого газу з Європи російська сторона почала розуміти, що втрачає ємкий український газовий ринок. "Тут також немає альтруїзму - тут чистий економічний розрахунок", - наголосив Прасолов.

Він упевнений, що не слід шукати політичне підгрунтя вчорашніх домовленостей і "здачу якихось інтересів". За словами Прасолова, досягнуті домовленості ніяк не пов'язані з інтеграцією України в Митний союз чи Євросоюз.