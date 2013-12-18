В Одесі міліція перевіряє повідомлення про захоплення заручниці в Приморському районі

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС в Одеській області, правоохоронці прибули в будинок по вулиці Сегедська, 21-а для перевірки інформації про те, що в одній з квартир другого поверху утримується заручниця.

«Нам надійшло повідомлення про те, що там зв'язали і утримують під замком жінку. За словами сусідів, ця квартира здається. Зараз в ній мешкають чоловік і жінка. За відгуками мешканців будинку, ця пара «досить галаслива і скандальна», - повідомили в управлінні.

Співробітники міліції зв'язалися з господинею квартири і зажадали ключі від житлової площі, що здається, проте та не побажала цього робити. Правоохоронці пообіцяли зламати двері, щоб проникнути в квартиру і з'ясувати обставини події.