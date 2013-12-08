У Миколаєві грабіжник 10 годин тримав у заручниках продавщицю

Як повідомили УНІАН у Секторі зв`язків із громадськістю Управління МВС у Миколаївській області, 7 грудня близько 20.00 до чергової частини міського управління міліції надійшло повідомлення про те, що в ювелірному салоні чоловік насильно утримує жінку.

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”У зв`язку із спрацюванням сигналізації наряд Державної служби охорони виїхав до ювелірного магазину, що розташований у Ленінському районі, і виявив, що у приміщенні чоловік, який мав намір скоїти пограбування, захопив у заручниці співробітницю ювелірного салону і погрожує предметом, схожим на пістолет”, - повідомили в секторі.

На місце події прибули наряди спецпідрозділів, які оточили територію, і проводили переговори із зловмисником.

Близько 6.30 чоловік звільнив заручницю. Його затримано, він надає свідчення, факт зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.