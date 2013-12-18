Опозиція вимагає зробити наступний тиждень пленарним, щоб прийняти держбюджет на 2014 рік

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

Він наголосив, що на даний час до парламенту не надійшов проект бюджету на 2014 рік.

Яценюк підкреслив, що голова Верховної Ради Володимир Рибак, говорячи вчора про необхідність ухвалення рішення про ухвалення держбюджету за скороченою процедурою, “умисно ввів в оману” всіх.

Яценюк наголосив, що опозиція вимагає, відповідно до закону про Регламент Верховної Ради, роздати всім народним депутатам проект бюджету на наступний рік. За його словами, також, згідно з цим законом, законопроект про ухвалення держбюджету має розглядатися “не раніше, ніж через чотири дні, як депутати отримали проект закону”.

Яценюк нагадав, що, відповідно до даного закону, до проекту держбюджету мають бути подані висновки Рахункової палати України, а також опозиція вимагає оголосити наступний тиждень пленарним для розгляду законопроекту про держбюджет.

За словами Яценюка, опозиція вимагає ухвалити бюджет “в три читання, як це передбачено законом - перше читання повинно відбутися в понеділок або у вівторок, а друге читання, можливо за скороченою процедурою, поставити на п'ятницю наступного пленарного тижня”.

Він підкреслив, що депутати мають проголосувати за кожну поправку і пропозицію до бюджету.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України сьогодні попередньо схвалив проект державного бюджету на 2014 рік.