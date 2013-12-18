Акімова: Кабмін попередньо схвалив проект бюджету на 2014 рік

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомила перший заступник голови Адміністрації Президента України Ірина Акімова.

«Так, схвалено», - сказала вона, відповідаючи на запитання, чи схвалено проект бюджету Кабінетом міністрів.

Разом з тим, представники Міністерства економіки поки не називають прогнозні макропоказники, які мають бути затверджені до схвалення остаточного варіанту проекту держбюджету урядом. За неофіційною інформацією, остаточні показники проекту держбюджету узгоджуватимуться в робочому порядку до кінця сьогоднішнього дня.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня голова Верховної Ради Володимир Рибак заявив, що у четвер, 19 грудня, Рада розгляне проект бюджету на 2014 рік. Він повідомив, що внесе на розгляд парламенту проект постанови про розгляд проекту бюджету на 2014 рік за скороченою процедурою.

15 грудня перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов повідомив, що уряд вже підготував проект держбюджету на 2014 рік і чекає можливості подати його до Верховної Ради.

Раніше лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов відзначав, що Президент Віктор Янукович встановив терміни щодо підготовки держбюджету на 2014 рік – до 17 грудня.

14 вересня Кабінет міністрів зареєстрував проект держбюджету на 2014 рік, який передбачає зростання ВВП на 3%, інфляцію на рівні 8,3% (грудень до грудня), держборг в 32,4% ВВП і дефіцит держбюджету на рівні 2,7% ВВП. Проект був відправлено на доопрацювання.