Акімова: Кабмін попередньо схвалив проект бюджету на 2014 рік
Кабінет міністрів України попередньо схвалив проект державного бюджету на 2014 рік.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомила перший заступник голови Адміністрації Президента України Ірина Акімова.
«Так, схвалено», - сказала вона, відповідаючи на запитання, чи схвалено проект бюджету Кабінетом міністрів.
Разом з тим, представники Міністерства економіки поки не називають прогнозні макропоказники, які мають бути затверджені до схвалення остаточного варіанту проекту держбюджету урядом. За неофіційною інформацією, остаточні показники проекту держбюджету узгоджуватимуться в робочому порядку до кінця сьогоднішнього дня.
Як повідомляв УНІАН, 17 грудня голова Верховної Ради Володимир Рибак заявив, що у четвер, 19 грудня, Рада розгляне проект бюджету на 2014 рік. Він повідомив, що внесе на розгляд парламенту проект постанови про розгляд проекту бюджету на 2014 рік за скороченою процедурою.
15 грудня перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов повідомив, що уряд вже підготував проект держбюджету на 2014 рік і чекає можливості подати його до Верховної Ради.
Раніше лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов відзначав, що Президент Віктор Янукович встановив терміни щодо підготовки держбюджету на 2014 рік – до 17 грудня.
14 вересня Кабінет міністрів зареєстрував проект держбюджету на 2014 рік, який передбачає зростання ВВП на 3%, інфляцію на рівні 8,3% (грудень до грудня), держборг в 32,4% ВВП і дефіцит держбюджету на рівні 2,7% ВВП. Проект був відправлено на доопрацювання.