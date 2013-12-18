Завтра до України приїде моніторингова комісія ПАРЄ

Як повідомляє прес-служба цієї міжнародної інституції, співдоповідачі Майліс Репс і Марієтта де Пурбе-Лундін прибудуть до України, щоб ознайомитися з поточною ситуацією, повідомляє Радіо Свобода.

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Очікується, що під час візиту вони зустрінуться з президентом України Віктором Януковичем, прем’єром Миколою Азаровим, головою Верховної Ради України Володимиром Рибаком, міністром закордонних справ Леонід Кожара.

Співдоповідачі моніторингового місії також мають намір зустрітися з представниками Партії регіонів України й опозиційними партіями, представленими в парламенті: «Батьківщина», УДАР і «Свобода».