Завтра до України приїде моніторингова комісія ПАРЄ
15:14, 18 грудня 2013Політика
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Моніторингова місія Парламентської асамблеї Ради Європи відвідає Україну 19-20 грудня
Майліс Репс і Марієтта де Пурбе-Лундін їдуть в Україну
Як повідомляє прес-служба цієї міжнародної інституції, співдоповідачі Майліс Репс і Марієтта де Пурбе-Лундін прибудуть до України, щоб ознайомитися з поточною ситуацією, повідомляє Радіо Свобода.
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Очікується, що під час візиту вони зустрінуться з президентом України Віктором Януковичем, прем’єром Миколою Азаровим, головою Верховної Ради України Володимиром Рибаком, міністром закордонних справ Леонід Кожара.
Співдоповідачі моніторингового місії також мають намір зустрітися з представниками Партії регіонів України й опозиційними партіями, представленими в парламенті: «Батьківщина», УДАР і «Свобода».
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