ПАРЄ розповіла про висновки щодо повторних виборів до ВР

Делегація Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) зазначає, що повторні вибори до Верховної Ради пройшли спокійно і організовано, але поінформувала про зловживання адміністративним ресурсом під час виборчої кампанії. Про це УНІАН повідомили в Офісі Ради Європи в Україні.

“Делегація відзначає, що на відвіданих її членами виборчих дільницях вибори проходили спокійно. Делегація також відзначає належну організацію виборчого процесу вдень. Після того, як виборчі дільниці закрилися, від різних спостерігачів надходили повідомлення про порушення”, - сказано в повідомленні.

В ході візиту делегація зустрілася з головою Верховної Ради Володимиром Рибаком, керівниками та представниками парламентських фракцій, головою та членами Центральної виборчої комісії, а також представниками громадянського суспільства.

Щодо виборчої кампанії, співрозмовники делегації поінформували її членів про зловживання адміністративним ресурсом, підвищену роль фінансових ресурсів з огляду на короткотривалий характер кампанії, та значну кількість так званих «технічних кандидатів», які реально не прагнули бути обраними.

Делегація також відзначає компетентну роботу Центральної виборчої комісії (ЦВК) з організації виборів за відносно короткий проміжок часу.

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Спостерігачі ПАРЄ нагадали, що після парламентських виборів 28 жовтня 2012 р. вона вже висловлювала «занепокоєння з приводу серйозних проблем, що спостерігаються на одніх виборах за іншими: зловживання адміністративним ресурсом та присутність так званих «технічних» кандидатів та політичних партій»ii.

“Такі явища не сприяють довірі виборців до виборчого процесу. Стосовно виборчого законодавства делегація Парламентської Асамблеї вітає позитивні зміни законодавства, ухвалені Верховною Радою у листопаді 2013 р., і закликає українські органи влади продовжувати цю роботу у тісній співпраці з Венеціанською комісією з метою остаточного прийняття Виборчого кодексу ще до проведення наступних виборів згідно рекомендацій Асамблеї, що містяться у Резолюції ПАРЄ 1862 (2012), та висновків Венеціанської комісії 2013 року.

Делегація ПАРЄ закликає органи влади України посилити співпрацю з Групою держав проти корупції (GRECO) з тим, щоб підвищити прозорість фінансування виборчих кампаній та забезпечити функціонування незалежного механізму нагляду за фінансуванням політичних партій та виборчих кампаній.