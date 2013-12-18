Завтра Янукович все пояснить українцям у прямому ефірі

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

Інтерв’ю у прямому ефірі транслюватиме Перший Національний телеканал.

Нагадаємо, 17 грудня Росія і Україна домовилися про зниження ціни на газ. Також РФ купить євробонди України на $15 млрд у 2013 і 2014 роках. При цьому Путін запевнив, що питання вступу України до МС не обговорювалося

В останне Янукович спілкувався з журналістами чотирьох телеканалів 2 грудня.