Україна продовжить переговори з РФ щодо Угоди про стратегічне партнерство - Янукович

Переговори з Російської Федерацією щодо Угоди про стратегічне партнерство мають розпочатися вже цього тижня. Про це Президент України Віктор Янукович заявив під час інтерв’ю журналістам українських телеканалів.

«Є домовленість з Урядом Росії сідати за стіл переговорів уже на цьому тижні і починати цей процес. Нам усі теми відомі, ми дуже добре знаємо одне одного, наші всі робочі групи по всіх напрямках давно співпрацюють, і нам небагато треба часу для того, щоб зрозуміти одне одного», - сказав Глава держави. За його словами, Угода про стратегічне партнерство з РФ була підписана в 1997 році, і настав час її пролонгації.

Президент зауважив, що відповідні переговори тривають уже півтора року.

Читайте також: Україна відновить закупівлю російського газу, якщо ціну знизять - Янукович

«У чому нас звинуватила Росія останнім часом? Вона нас звинуватила в тому, що ми не враховуємо їхніх інтересів під час переговорів з Європейським Союзом», - зазначив Президент.

За його словами, Росія також обурена тим, що Україна під час переговорів з ЄС не консультується з нею по тих товарних групах, які для Росії є вразливими.

«Справедлива ця позиція? Безумовно, справедлива. Ми не хочемо втратити товарообіг з Росією, і Росія не хоче цього з нами. Цей процес також тривалий», - підкреслив Президент.

«Ми хочемо досягти все ж таки домовленості з Росією і підписати Угоду про стратегічне партнерство. Тому що, якщо ми її не підпишемо, ми будемо весь час знаходитися в такому невизначеному стані стосунків. Нам її треба підписувати», - зазначив Глава держави.

Також Віктор Янукович зауважив, що в разі підписання Угоди про асоціацію було б втрачено діалог з Росією.

«І це збіглося з точкою зору Уряду. І коли на міжурядових зустрічах, на міжурядових нарадах почали обговорювати це питання більш предметно, тоді виникла єдина пропозиція, іншої не може бути - призупинити підписання Угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, провести діалог цей, визначити шляхи досягнення компромісів. Але без участі Європи це зробити неможливо», - розповів він.

«Тоді що виходить? Тристоронній діалог: Україна - Європейський Союз - Росія», - сказав Президент, додавши, що результат цих переговорів невідомий.

Глава держави наголосив, що європейські цінності для України залишаються незмінними.

«Я неодноразово на цьому робив наголос: я був, є і буду прихильником європейських демократичних цінностей і стандартів. І реформи, які ми розпочали в 2010 році, на це спрямовані», - підкреслив він, додавши, що вдалося зробити вже багато, але ще більше - попереду.