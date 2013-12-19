Проектом бюджету на 2014 рік прогнозується інфляція на рівні 4,3% та зростання ВВП - 3%

Проектом державного бюджету України на 2014 прогнозується інфляція на рівні 4,3% та зростання ВВП - 3%.

Як передає кореспондент УНІАН, крім того, у проекті прогнозується номінальний ВВП — 1 трлн 653 млрд грн, а дохідна частина зведеного держбюджету — 498,9 млрд грн.

Загальний фонд держбюджету — 389,7 млрд грн.

Передбачено дефіцит на рівні 59,5 млрд грн та прогнозовано державний борг на рівні 35% від ВВП.

Передбачається, що Пенсійний фонд отримає із бюджету 87,4 млрд грн.

Крім того, прогнозується дохід від приватизації 17 млрд грн.

Також НАК “Нафтогаз” на покриття в тарифах передбачається виділити 14,9 млрд грн.

Нагадаємо, опозиція вимагає зробити наступний тиждень пленарним, щоб прийняти держбюджет на 2014 рік і не дасть прийняти бюджет поза стінами парламенту.