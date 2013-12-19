“Батьківщина” не голосуватиме за проект бюджету-2014 у нинішньому вигляді — Павловський
10:07, 19 грудня 2013Політика
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Народний депутат від “Батьківщини” Андрій Павловський зазначає, що його фракція не голосуватиме за проект державного бюджету України на 2014 рік у нинішньому вигляді.
”Батьківщина” не голосуватиме за проект держбюджету-2014 у нинішньому вигляді.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.
Відповідаючи на питання, чи голосуватиме «Батьківщина» за проект держбюджету у нинішньому вигляді Павловський сказав: “Ні”.
Також на уточнення, що саме, на його думку, потрібно доопрацювати у проекті держбюджету, депутат зазначив, що це, зокрема, показники, які стосуються соціальної сфери.
Нагадаємо, проектом державного бюджету України на 2014 прогнозується інфляція на рівні 4,3% та зростання ВВП - 3%.
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