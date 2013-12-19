“Батьківщина” не голосуватиме за проект бюджету-2014 у нинішньому вигляді — Павловський

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Відповідаючи на питання, чи голосуватиме «Батьківщина» за проект держбюджету у нинішньому вигляді Павловський сказав: “Ні”.

Також на уточнення, що саме, на його думку, потрібно доопрацювати у проекті держбюджету, депутат зазначив, що це, зокрема, показники, які стосуються соціальної сфери.

Нагадаємо, проектом державного бюджету України на 2014 прогнозується інфляція на рівні 4,3% та зростання ВВП - 3%.