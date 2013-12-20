В Міндоходів вважають, що утилізаційний збір не вплинув на імпорт автомобілів

Згідно зі статистикою Міндоходів, у вересні-листопаді поточного року до України було імпортовано 48 тис. автомобілів на загальну суму 662 тис. дол.

“Якщо у вересні було зафіксовано певне зниження імпорту автомобілів через рекордний ввіз у серпні, то вже в жовтні і листопаді ці показники істотно зросли», - зазначається у повідомленні.

Зокрема, в жовтні було імпортовано майже 14 тис. одиниць автотранспорту на загальну суму 242,2 тис. дол., в листопаді їх кількість зросла до 27 тис. автомобілів загальною вартістю 284 тис. дол.

Міндоходів прогнозує, що якщо тенденція зростання імпорту автотранспорту збережеться, то у грудні поточного року імпорт автотранспорту дорівнюватиме показникам грудня минулого року або навіть перевищить його.

Згідно з повідомленням, у січні-листопаді 2013 року до України було імпортовано 289,3 тис. легкових автомобілів і вантажівок на загальну суму понад 3,4 млн дол.

За даними міністерства, імпорт нових легкових автомобілів за цей період становив 160 тис. на суму 2,7 млн. дол., нових вантажних автомобілів - понад 11,1 тис. загальною вартістю 208 тис. дол. При цьому було імпортовано 3,4 тис. легкових і 114 тис. вантажних автомобілів, що були у використанні, на загальну суму близько 527 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович 2 серпня підписав Закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів”. Документ набрав чинності 1 вересня і зачепив усі сегменти автомобільного ринку, усі бренди, усі моделі. Величина утилізаційного збору для конкретного транспортного засобу розраховується з урахуванням базових ставок і коригуючих коефіцієнтів, прив'язаних до об'єму двигуна і залежно від того, нове авто чи таке, що було у використанні.

Зокрема, суми утилізаційного податку становлять: для нових легкових автомобілів (залежно від об'єму двигуна) – від 4 730 до 30 250 грн; для нових комерційних, вантажних автомобілів і автобусів (залежно від повної маси) – від 8 800 грн.

Одночасно з підписанням закону Президент дав доручення внести зміни до редакції закону, які передбачають скасування коригуючих коефіцієнтів при розрахунку суми податку і обов'язкової сертифікації місць утилізації старих автомобілів.

Водночас Всеукраїнська асоціація автоімпортерів і дилерів (ВААІД) наполягала на скасуванні утилізаційного збору, оскільки він ставить у нерівні умови виробників і імпортерів в Україні.