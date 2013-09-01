Набув чинності закон про утилізаційний збір на автомобілі

Документ зачепить усі сегменти автомобільного ринку, всі бренди, усі моделі.

Суми утилізаційного податку становитимуть: для нових легкових автомобілів (залежно від об'єму двигуна) – від 4 730 до 30 250 грн; для нових комерційних, вантажних автомобілів і автобусів (залежно від повної маси) – від 8 800 грн.

Президент України Віктор Янукович 2 серпня підписав закон про введення утилізаційного збору.

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Одночасно з підписанням закону Президент надав доручення внести зміни до редакції закону, що передбачають скасування коригуючих коефіцієнтів при розрахунку суми податку і обов'язкової сертифікації місць утилізації старих автомобілів.

6 серпня Представництво ЄС в Україні висловило думку, що введення в Україні утилізаційного збору на автомобілі може негативно вплинути на двосторонні економічні відносини з Євросоюзом. Аналогічну стурбованість раніше висловлювали Росія і Японія.

14 серпня Міністерство екології України винесло на розгляд громадськості проекти трьох законів про внесення змін до законодавства про утилізаційний збір, що передбачають введення єдиної ставки збору на всі автомобілі, скасування обов'язкової сертифікації утилізаційних майданчиків, а також зарахування 100% від сум сплачених зборів на рахунки Фонду захисту навколишнього середовища.