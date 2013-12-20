Опозиція створить слідчу комісію з розслідування розгону Євромайдана

11:49, 20 грудня 2013
Політика
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Опозиція зареєструє у Верховній Раді проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії з розслідування дільності правоохоронних органів під час розгону мирних демонстрацій у Києві та інших містах України.  

Опозиція створить слідчу комісію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

«Це розслідування дасть нам можливість не просто захистити громадян, але й задокументувати факти, які ляжуть в основу нової кримінальної справі при новому генпрокурорі України», - сказав Яценюк.

Він додав, що після виступу сьогодні у парламенті генерального прокурора Віктора Пшонки «стало зрозуміло, що генеральний прокурор був сьогодні адвокатом тих звірів, які побили людей, які носять уніформу працівників міліції. І його виступ чітко був виключно на стороні злочинців, а не на стороні народу України. Саме тому нам стало зрозуміло, що ніякого розслідування не буде, і ніхто не буде притягнутий до кримінальної відповідальності».

Як пояснив Яценюк, саме тому було ухвалено рішення про створення ТСК.

Нагадаємо, Генпрокурор Віктор Пшонка заявляє, що “об'єктивні чинники” не дають в короткий термін завершити розслідування подій, що сталися у ніч на 30 листопада на Майдані Незалежності.

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