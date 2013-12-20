Опозиція створить слідчу комісію з розслідування розгону Євромайдана

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

«Це розслідування дасть нам можливість не просто захистити громадян, але й задокументувати факти, які ляжуть в основу нової кримінальної справі при новому генпрокурорі України», - сказав Яценюк.

Він додав, що після виступу сьогодні у парламенті генерального прокурора Віктора Пшонки «стало зрозуміло, що генеральний прокурор був сьогодні адвокатом тих звірів, які побили людей, які носять уніформу працівників міліції. І його виступ чітко був виключно на стороні злочинців, а не на стороні народу України. Саме тому нам стало зрозуміло, що ніякого розслідування не буде, і ніхто не буде притягнутий до кримінальної відповідальності».

Як пояснив Яценюк, саме тому було ухвалено рішення про створення ТСК.

Нагадаємо, Генпрокурор Віктор Пшонка заявляє, що “об'єктивні чинники” не дають в короткий термін завершити розслідування подій, що сталися у ніч на 30 листопада на Майдані Незалежності.