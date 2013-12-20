«Об'єктивні чинники» заважають Пшонці завершити розслідування розгону Євромайдану

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу у Верховній Раді.

Пшонка нагадав, що голові КМДА Олександру Попову, заступнику секретаря РНБО Володимиру Сівковичу, начальнику київської міліції Валерію Коряку і його заступнику Петру Федчуку слідчі Генпрокуратури вручили повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

“Є об'єктивні чинники, які не дають можливості завершити розслідування у короткі терміни. Це значний обсяг матеріалу, що підлягає вивченню і дослідженню, неявка на допит потерпілих і свідків, у тому числі народних депутатів України”, - сказав Пшонка та запевнив, що, незважаючи на ці чинники, правова оцінка буде надана кожному рішенню, яке ухвалювалося в ту ніч.

Також Пшонка констатував, що “рівень застосування сили з боку правоохоронців не відповідав небезпечності посягання та обстановці, що склалася”.

Генпрокурор нагадав, що 88 заяв про спричинення правоохоронцями тілесних ушкоджень під час протистоянь 29-30 листопада знайшли підтвердження під час слідства.

“Госпіталізовано було дві особи. Серед потерпілих - сім студентів, два іноземця, три неповнолітніх та сім журналістів. Решта 70 - це повнолітні цивільні особи”, - повідомив він.

Також Пшонка зазначив, що основні монтажні роботи зі встановлення Новорічної ялинки на Майдані Незалежності були заплановані саме на 30 листопада.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 30 листопада бійці спецпідрозділу "Беркут" жорстоко розігнали мітинг прихильників євроінтеграції на Майдані Незалежності в Києві.

Президент України Віктор Янукович відсторонив Сівковича від посади заступника секретаря РНБО, Попова – від посади голови КМДА.

15 грудня «Українська правда» опублікувала копії протоколів допитів Сівковича і Попова, згідно з якими вони нібито на допитах заявили, що у своїх діях у ніч на 30 листопада керувалися вказівками секретаря РНБО Андрія Клюєва.

Раніше опозиційні політики заявляли, що саме Клюєв організував і керував розгоном Євромайдану.

16 грудня Клюєв дав свідчення в Генпрокуратурі. Також він кілька разів публічно спростовував заяви про свою причетність до розгону Євромайдану.