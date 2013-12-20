Янукович запустив другий гідроагрегат Дністровської ГАЕС

Як повідомляє прес-служба глави держави, церемонія транслювалася у прямому ефірі Першого національного телеканалу під час урочистого зібрання з нагоди Дня енергетика, який відзначатиметься в Україні 22 грудня.

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький доповів Главі держави, що його доручення щодо будівництва «Гідроагрегату №2» Дністровської ГАЕС виконано.

У свою чергу, Генеральний директор ПАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота подякував Президенту за підтримку фінансування проекту. «Ми довели, що своїми силами українці здатні побудувати найбільш амбітні проекти в нашій державі», - сказав він.

Як зазначається в повідомленні, Янукович дав дозвіл на початок виконання програми пускових операцій «Гідроагрегату №2» Дністровської ГАЕС та привітав енергетиків з введенням його в експлуатацію.

«Вітаю з цією перемогою - перемогою Української держави і українського народу», - сказав глава держави.

За його словами, Дністровська ГАЕС відтепер стане не лише найбільшою гідроакумулюючою станцією Європи, а й шостим за масштабом об’єктом гідроенергетики у світі.

Янукович підкреслив, що реалізація цього проекту дозволить забезпечити енергосистему держави необхідними мобільними регулюючими потужностями, що посилить енергетичну безпеку України.

Крім того, як зазначив Президент України, суттєво покращиться стан екології за рахунок використання відновлюваних джерел енергії, зменшаться витрати природного газу, будуть створені нові робочі місця.

Він також зауважив, що будівництво Дністровської ГАЕС є одним із найбільш капіталоємних інфраструктурних об’єктів України як за масштабами будівельних робіт, так і за обсягами фінансування.

«Реалізація даного проекту яскраво демонструє рівень технологій, які сьогодні використовує наша держава», - сказав Янукович.