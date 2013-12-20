Азаров заявив, що Україна майже виконала зобов’язання перед ПАРЄ

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров під час зустрічі зі співдоповідачами Моніторингового комітету ПАРЄ Майліс Репс та Маріеттою де Пурбе-Лундін.

"Наші домовленості з Радою Європи практично виконані. Є певні питання щодо ухвалення закону про прокуратуру, але я сподіваюся, що парламент найближчим часом його прийме. Наша найбільша проблема не в тому, що ми не готуємо відповідні законопроекти, а в тому, що в нас своєрідна опозиція, яка надає перевагу будівництву барикад у центрі Києва, а не роботі в парламенті", - сказав Азаров.

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Прем'єр-міністр поінформував, що нещодавно відбулися довибори до Верховної Ради України, за результатами яких перемогли чотири з п'яти кандидатів у депутати, які не представляють опозицію.

Крім того, зазначив він, були вибори до 95 місцевих рад, у 90 з яких перемогли представники Партії регіонів. "Із 95 виборів у місцеві ради 90 виграли кандидати від Партії регіонів - ось відповідь народу, який засвідчив свою підтримку", - зазначив глава уряду.

Азаров додав, що експерти впливових світових кредитно-рейтингових агентств констатували, що після призупинення асоціації України з ЄС та підписання угод з РФ знизився можливий ризик дефолту та підвищився рейтинг України.

Під час зустрічі сторони також обговорили широке коло питань співпраці України з ПАРЄ.