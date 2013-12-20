Моніторингова комісія ПАРЄ планує відвідати Тимошенко

Співдоповідачі ПАРЄ Моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи Майліс Репс і Маріетта де Пурбе-Лундін мають намір відвідати екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко найближчим часом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”, сьогодні донька Тимошенко Євгенія і заступник голови партії "Батьківщина", голова Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Григорій Немиря зустрілися зі співдоповідачами Моніторингового комітету ПАРЄ.

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Вони обговорили ситуацію в Україні та шляхи виходу з неї. Донька Тимошенко повідомила про позицію своєї матері щодо бажаних шляхів і механізмів мирного виходу з політичної кризи.

Співдоповідачі ПАРЄ засудили використання сили проти проєвропейських мітингувальників на Майдані в Києві і закликали владу дотримуватися законодавства України та міжнародних зобов'язань.

"Такі дії суперечать зобов'язанням України в рамках її членства в ОБСЄ та є неприпустимими", - сказала Репс.

У зустрічі також взяли участь голова Офісу Ради Європи в Україні, представник генерального секретаря РЄ Володимир Рістовський та захисник Тимошенко Сергій Власенко.